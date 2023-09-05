Юрий Стоянов прокомментировал новость об ухудшении состояния своего здоровья

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Звезда передачи "Городок" Юрий Стоянов отреагировал на сообщения о своей госпитализации.

Фото: "File:Yuri Stoyanov 05.jpg" by Mark Nakoykher is licensed under CC BY-SA 4.0.

Народный артист России отчитал журналистов, которые распространили информацию об ухудшении состояния его здоровья. СМИ сообщали, что комик попал в больницу с гипертонией.

Стоянов объяснил, что обратился в медицинское учреждение с профилактической целью, так как ежегодно сдаёт анализы.

"Приехал, побегал на дорожке какой-то", — цитирует слова артиста Telegram-канал "Подъём".

Звезда сериала "Вампиры средней полосы России" заверил, что анализы не показали ничего опасного.

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