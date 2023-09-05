Звезда передачи "Городок" Юрий Стоянов отреагировал на сообщения о своей госпитализации.
Народный артист России отчитал журналистов, которые распространили информацию об ухудшении состояния его здоровья. СМИ сообщали, что комик попал в больницу с гипертонией.
Стоянов объяснил, что обратился в медицинское учреждение с профилактической целью, так как ежегодно сдаёт анализы.
"Приехал, побегал на дорожке какой-то", — цитирует слова артиста Telegram-канал "Подъём".
Звезда сериала "Вампиры средней полосы России" заверил, что анализы не показали ничего опасного.
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Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.