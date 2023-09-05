Внук-иностранец Шуфутинского женился на израильской блогерше

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что интересная информация появилась о Ное Шуфутинском — наследнике младшего сына Шуфутинского и его новой жене, израильской блогерше Ахуве Махгерефт. Пара уже несколько лет вместе, а летом они связали себя узами брака. Упоминается, что Ахува приняла фамилию мужа и носит обручальное кольцо с бриллиантами.

Фото: Личный аккаунт Ноа Шуфутинского в Instagram

Ной также активно выступает под псевдонимом Westside Gravy не только в Израиле, но и в европейских столицах, представляя свои композиции на разных языках, включая русский.

Шуфутинский ранее рассказывал, что, когда он приезжал в Америку, часто встречался с внуками, но в последние годы проводит больше времени в Москве и общается с родственниками через скайп или мессенджеры.

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