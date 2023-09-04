Тик-Токерша Валя Карнавал раскрыла подробности своего экстремального похудения

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Super.ru пишет, что 21-летняя тик-токерша Валя Карнавал вызвала большой интерес поклонников своим резким похудением, красивым торсом и новым образом, который привлекает множество внимания. Поклонники стоят догадки было ли это похудение результатом тренировок в зале или вмешательства пластических хирургов. Интересно, что Валя Карнавал несколько месяцев не посещала публичные мероприятия в начале этого года и публиковала кадры с ингалятором и капельницей на своих социальных сетях.

Фото: Личный аккаунт Вали Карнавал в Instagram

Сегодня на съемках клипа к своей песне "Частушка" Карнавал снова столкнулась с вопросами о своей фигуре. Она уклончиво отвечала на них, но также поделилась, что не худеет специально и очень сильно сбросила вес самостоятельно в последнее полгода.

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