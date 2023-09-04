Роман Костомаров и его жена приобрели новый автомобиль Exeed RX стоимостью около 5 миллионов рублей

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После страшной болезни известный фигурист Роман Костомаров, который теперь с протезами ног и рук, смог вернуться к обыденной жизни и активно участвует в ледовом шоу "Письма любви" Ильи Авербуха. Хотя он пока не встает на коньки, он не теряет надежды на это. Кроме того, он также выразил желание сесть за руль, что свидетельствует о бесконечной силе духа спортсмена.

Фото: Личный аккаунт Романа Костомарова в Instagram

Super. ru пишет, что Роман Костомаров и его жена фигуристка Оксана Домнина приобрели новый автомобиль Exeed RX стоимостью около 5 миллионов рублей. Хотя сейчас Оксана будет водить, Роман не теряет надежды, что когда-нибудь сможет снова сесть за руль. Кроме того, что семья получила поддержку и хорошие пожелания от других людей, включая семью, которая присматривала автомобиль вместе с ними. Общение с Романом оставило у них самые положительные впечатления.

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