Исполнитель хитов из "Шрека" Стив Харвелл умер в возрасте 56 лет от продолжительной болезни

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VM.ru пишет, что бывший лидер рок-группы Smash Mouth Стив Харвелл скончался из-за многолетних проблем со здоровьем на фоне злоупотребления алкоголем.

Фото: "Smash Mouth" by Eva Rinaldi Celebrity Photographer is licensed under CC BY-SA 2.0.

Он был окружен близкими и семьей, он ушел из жизни мирно — сообщил менеджер артиста.

По словам представителя исполнителя, Стив умер в понедельник утром в своем доме в Бойсе на фоне печеночной недостаточности. В выходные медики сообщили близким звезды, что ему оставалось жить всего несколько дней, максимум недель.

Группа Smash Mouth получила известность в начале 2000-х годов благодаря участию в фильме "Шрек" и исполнению в мультфильме таких хитов как "I'm a Believer" и "All Star".

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