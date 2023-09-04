Чемпион UFC и актёр Олег Тактаров заявил, что главная роль в фильме "Поддубный" изначально должна была достаться ему, но в итоге её сыграл Михаил Пореченков.
По словам актёра, ему пришлось прилететь из США за свои деньги для прохождения проб. Тактаров также рассказал, что предложил внести ряд изменений в сценарий кинопроекта, однако съёмочная группа не оценила их по достоинству.
"Прошли пробы, меня уже почти утвердили. И вдруг я слышу: "А вы кто — актёр или продюсер?" — отметил чемпион в интервью сайту aif.ru.
Он поделился, что благодаря его связям в фильме мог появиться рестлер и актёр Халк Хоган, который был готов сниматься за небольшое вознаграждение. Однако в конечном итоге главную роль в фильме "Поддубным" всё-таки исполнил Пореченков.
Ранее Пореченков признался, что не осуждает знаменитостей, которые покинули РФ. Он призвал повысить зарплаты, чтобы россияне не уезжали за границу.
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