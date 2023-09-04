Актёр Алексей Янин по-прежнему находится в реанимации, состояние его тяжёлое. Об этом рассказали в столичном НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
"Пациент находится в неврологической реанимации, состояние тяжелое", — сообщили в медучреждении корреспонденту РИА Новости.
Ранее 2 сентября сайт Российского академического молодежного театра (РАМТ) разместил ошибочное объявление о смерти актёра Янина, который восемь лет назад пережил инсульт и до сих пор борется с его последствиями. Позже пост удалили.
Супруга артиста в соцсетях написала об ошибке врачей насчёт смерти Алексея Янина. Оказалось, что он жив, но остаётся в коме в реанимации.
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Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.