Отар Кушанашвили: "Панин умирает. Он разрушил свою жизнь"

StarHit пишет, что Алексей Панин — известный российский актер, оказывается вновь в центре скандала. Он продолжает привлекать внимание своими провокационными поступками. Находясь за границей, Панин высказывает негативные комментарии о России и коллегах, с которыми он работал много лет. Отар Кушанашвили — бывший друг Панина, выразил беспокойство и предрекает ему несчастное будущее. Он утверждает, что актер так увлекся алкоголем, что его организм может не выдержать.

Фото: Личный аккаунт Отара Кушинашвили в Instagram

Кушанашвили отмечает, что Панин выглядит весьма плохо и предсмертно. Он выражает свою озабоченность и говорит о том, что актер разрушил сам себя и свою жизнь. Он утверждает, что будущее Панина будет страшным и недолгим.

Напомним, что несколько лет назад Панин переехал в Испанию, и теперь утверждает, что больше не собирается возвращаться в Россию. Он говорит, что раньше приезжал в Россию на работу, но теперь не видит необходимости в этом из-за отсутствия работы и личных связей.

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