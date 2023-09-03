Певица Клава Кока не стала бы встречаться с мужчиной старше 40 лет

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, дала большое интервью журналистке Надежде Стрелец. В беседе артистка рассказала о своих требованиях к мужчине.

Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

27-летняя певица призналась, что она не смогла бы начать роман с мужчиной, которому уже за 60 лет. По ее словам, максимальный возраст будущего супруга не должен превышать 40 лет. Для нее очень важно, чтобы люди в отношениях говорили на одном языке.

"Я сомневаюсь. Мне в принципе с людьми, которые меня старше больше чем на 10 лет, почему-то сложно. Мне сложно с ними даже на "ты" разговаривать", — объяснила исполнительница.

Недавно на телеканале "Пятница!" стартовало реалити-шоу "Сердце Клавы", в котором певица будет искать свою любовь. Несмотря на то, что проект только начался — финал уже известен. Накануне Клавдия рассказала, что ей удалось встретить возлюбленного на проекте.

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