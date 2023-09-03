Бывшая возлюбленная Тимати лишена права въезжать в США

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова заявила, что не видит смысла обсуждать эмиграцию в США, так как у нее нет права туда въезжать.

Фото: Личный аккаунт Анастасии Решетовой в Instagram

"Я невъездная", — заявила модель.

Бывшая возлюбленная Тимати сейчас живет на два города — Москву и Дубай. В последнем она приобрела недвижимость, назвав это инвестицией в будущее.

В этом году 1 сентября рэпер и блогерша встретились на линейке у общего сына Ратмира. Они отвели наследника в детский сад при Московской экономической школе.

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