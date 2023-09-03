Актриса Мария Кожевникова более десяти лет счастлива в отношениях со своим гражданским мужем Евгением Васильевым.
Сейчас актриса, имеющая трёх сыновей, беременна в четвёртый раз.
В ЗАГСе пара не расписывалась, однако венчалась в Свято-Николаевском соборе во французской Ницце в 2013 году. Официальной же росписи Кожевникова с гражданским мужем не планируют, считая, что это не так важно для любящих людей.
"На Руси все только венчались. Перед Богом больше ответственности", — объяснила Кожевникова, которую цитирует popcake. tv.
Сейчас звезда "Универа" занимается детьми и своим здоровьем. Она призналась, что для поддержания себя в хорошей форме не занимается спортом, от которого получила травмы в детстве, а старается больше ходить пешком и правильно питаться.
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Актер ушел из жизни еще 24 августа.