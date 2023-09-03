Мария Кожевникова напомнила, что важнее оформить отношения "перед Богом", а не в ЗАГСе

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Мария Кожевникова более десяти лет счастлива в отношениях со своим гражданским мужем Евгением Васильевым.

Фото: личная страница Марии Кожевниковой в Инстаграм

Сейчас актриса, имеющая трёх сыновей, беременна в четвёртый раз.

В ЗАГСе пара не расписывалась, однако венчалась в Свято-Николаевском соборе во французской Ницце в 2013 году. Официальной же росписи Кожевникова с гражданским мужем не планируют, считая, что это не так важно для любящих людей.

"На Руси все только венчались. Перед Богом больше ответственности", — объяснила Кожевникова, которую цитирует popcake. tv.

Сейчас звезда "Универа" занимается детьми и своим здоровьем. Она призналась, что для поддержания себя в хорошей форме не занимается спортом, от которого получила травмы в детстве, а старается больше ходить пешком и правильно питаться.

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МАРИЯ КОЖЕВНИКОВА — первое интервью после долгого перерыва. О депрессии, сыновьях и новой жизни.