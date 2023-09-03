Политик Ирина Хакамада показала танцы с особенной дочерью Машей

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Политик и общественный деятель Ирина Хакамада является матерью троих детей. Два старших сына знаменитости уже давно ведут самостоятельную жизнь, а вот ее младшая дочь 26-летняя Маша нуждается в опеке, так как родилась с синдромом Дауна.

Фото: Личный аккаунт Ирина Хакамада в Instagram

Накануне Хакамада впервые за долгое время поделилась роликом с особенной дочкой. Звезда опубликовала видео, в котором она вместе с наследницей танцуют на террасе загородного дома.

"Объединяем вибрации любви", — подписала ролик Ирина.

В комментариях к публикации пользователи отмечают, что Маша очень красивая девушка. Поклонники также отметили пластичность дочери Хакамады.

Ранее в интервью Ирина Хакамада рассказала, как ей удалось справиться с переживаниями из-за смерти супруга.

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