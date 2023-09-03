Актриса Оксана Сташенко назвала хитрым латышского актера Калныньша

1:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заслуженная артистка РФ Оксана Сташенко, сыгравшая в сериале "Возращение Мухтара", прекратила общение с латышским актером Иваном Калныньшем из-за его русофобских высказываний. Желание артиста получать пенсию из РФ рассмешило российскую актрису.

Фото: prt scr youtube.com/Оксана Сташенко

Ивар Калныньш много лет снимался и в советских, и в российских кинофильмах. После начала СВО он выступил с осуждением российской политики, а также выступает с нелицеприятными заявлениями в адрес прославившей его страны. При этом он считает, что так много сделал для российского кино, что заслужил пенсию. Оксану Сташенко такие требования просто рассмешили.

"А денежек-то хочется от России, да, Ивар? Привык уже к нашим гонорарам? А про пенсию — просто смешно. С одной стороны, он хочет пенсию от РФ, с другой стороны, обливает нас грязью. Я напомню Ивару, что пенсию в моей стране получают только граждане РФ. Ну тогда покайся прилюдно, скажи во всеуслышание, что был не прав, говоря гадости о России. Проси гражданства РФ и переезжай сюда. У нас народ добрый, повинную голову меч не сечет. Тогда и поговорим о пенсии. А вот и вашим, и нашим, жить там, гадости о России говорить и при этом нашу пенсию получать — нет, Ивар, так не получится!" — сказала Сташенко в беседе с aif. ru, а также добавила, что Калныньш слишком уж хитрый.

Ранее Оксана Сташенко назвала оборотнями украинских артистов, выступающих с русофобскими заявлениями.

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