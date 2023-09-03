Квартира прабабушки Владимира Конкина стала музеем

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заслуженный артист РФ Владимир Конкин поделился воспоминаниями о квартире прабабушки в Москве, которую забрали под музей. Его слова приводит издание "Мослента".

Фото: prt scr youtube.com/Центральное телевидение

Прабабушка актера Зинаида Сергеевна проживала в квартире в центре столицы на Манежной площади. Квартира была большая и вместительная, сам Конкин любил проводить там время.

Но в какой-то момент власти столицы приняли решение сделать из квартиры музей Елизаровых, и женщину переселили в квартиру около метро "Семеновская".

"Для нее это стало трагедией. Я забрал прабабушку в свой дом", — пояснил Конкин.

Ранее стали известны новые подробности гибели дочери Владимира Конкина.

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