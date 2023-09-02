Лариса Долина вспомнила о скандале в одесской школе

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лариса Долина предложила своим одноклассникам прогулять урок по математике, так как боялась, что не сможет написать контрольную. Ее слова приводит сайт MK.ru.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

В тот день урок по математике стоял первым, а ее одноклассники также не были уверены в своих силах написать контрольную. Долина, которая пользовалась авторитетом, предложила прогулять урок. Сначала ребята пошли в кино, а потом гуляли в парке.

"Скандал был еще тот! Меня очень ругали", — сказала певица.

По ее словам, она уже много лет не была в школе и не поддерживает общение с одноклассниками.

Лариса Долина родилась в Баку, но в трехлетнем возрасте вместе с родителями переехала в Одессу.

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