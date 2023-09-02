Блогер Анастасия Ивлеева появилась на публике с сумкой-ковром

Блогер Анастасия Ивлеева поделилась в личном блоге необычным образом — она предстала перед поклонниками с сумкой-ковром.

Фото: личный аккаунт Анастасии Ивлеевой в инстаграм

Сумка, которую держала звезда соцсетей в руках, была сделана из советского ковра - обязательного элемента декора в каждой квартире. В соцсетях уже идет активное обсуждение нового тренда. Выяснилось, что производством сумок занимается бренд Sovushka из Армении.

В настоящее время Анастасия Ивлеева занята на съемках фильма "Мальвина". В картине идет рассказал о талантливой в детстве и потерянной в 30 лет женщине, на помощь которой приходит воображаемая подруга из детства. Благодаря Мальвине она вспомнит о своей мечте.

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