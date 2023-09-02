Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, признался, что несколько раз переживал искусственную смерть и просил мать о помощи из-за проблем с наркотиками. Подробностями своей зависимости он поделился в YouTube-шоу "Доктор Лазарев".
По его словам, мать не могла ему помочь, потому что постоянно вызывала каких-то шарлатанов.
"Человек даже не знал, на чем я торчу. И только после [процедур] спросил: "Так что ты там употребляешь?" И я ответил: "Да все подряд", — вспомнил исполнитель.
Также исполнитель рэп-композиций признался, что в какой-то момент у него появилась вторая личность, которую он назвал Алик. Он связал это с тем, что его так "запрограммировал врач".
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