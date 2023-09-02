Рэпер Гуф три раза пережил искусственную смерть

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, признался, что несколько раз переживал искусственную смерть и просил мать о помощи из-за проблем с наркотиками. Подробностями своей зависимости он поделился в YouTube-шоу "Доктор Лазарев".

Фото: prt scr youtube.com/Доктор Лазарев

По его словам, мать не могла ему помочь, потому что постоянно вызывала каких-то шарлатанов.

"Человек даже не знал, на чем я торчу. И только после [процедур] спросил: "Так что ты там употребляешь?" И я ответил: "Да все подряд", — вспомнил исполнитель.

Также исполнитель рэп-композиций признался, что в какой-то момент у него появилась вторая личность, которую он назвал Алик. Он связал это с тем, что его так "запрограммировал врач".

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