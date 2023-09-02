Актриса Равшана Куркова смогла сохранить фигуру после родов благодаря йоге

1:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная актриса Равшана Куркова дважды мама. Ее сын Гаспар родился в 2020 году, а о рождении наследницы стало известно лишь весной 2023 года.

Фото: prt scr youtube.com/Кино в деталях

Артистка, которой уже 43 года, рассказала журналистам, что сохранить фигуру во время беременности и после родов ей помогла йога. По ее словам, главное соблюдать баланс в питании и спорте.

"Всю беременность и за 12 часов до самих родов я занималась йогой. Через два месяца после выписки вернулась к силовым нагрузкам. Не ем фастфуд, равнодушно отношусь к сладкому. Впрочем… во время беременности шоколадное мороженое уплетала ежедневно. Там и внутри шоколад, и сверху тоже — настоящий праздник живота!" — поделилась Равшана в интервью Posta-Magazine.

Также она посоветовала относиться к себе с любовью и перес тать себя с кем-либо сравнивать. Необходимо понять, что нужно именно вашему организму и наполнять его этим.

"В какой-то момент нужно эволюционировать и перестать сравнивать себя с кем-то, просто вырасти из этого, перестать ждать одобрения, бояться осуждения, вообще брать на свой счет чужие настроения. В общем, я не слежу за своим питанием — я слежу за своей головой. Если с головой все в порядке, то обычно и с остальным тоже", — заключила Равшана.

Ранее Равшана Куркова рассказала о единственном правиле, которого она придерживается при воспитании детей.

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