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В Сети появилось последнее фото тяжелобольного Алексея Янина

1:12
Шоу-бизнес

Актер Алексей Янин ушел из жизни сегодня, 2 сентября, рано утром. Его не стало вследствие обширного инсульта, который случился с ним восемь лет назад. Ночью 1 сентября с ним произошел судорожный припадок и эпилепсия, врачи не смогли его спасти, он даже не приходил в себя.

В Сети появилось последнее фото тяжелобольного Алексея Янина
Фото: личный аккаунт Дарьи Клюшниковой в Инстаграм

Болезнь, с которой он боролся на протяжении долгих лет, сильно изменила внешний облик артиста. Он был практически беспомощным, но его окружали заботливые мама, отчим и супруга.

Незадолго до его ухода Дарья Клюшникова, жена Янина, опубликовала в личном блоге дорогой сердцу кадр — на фотографии запечатлен любимый супруг и единственный сын. Сам Алексей смотрел в сторону и даже не улыбнулся.

Зрители и поклонники до последнего надеялись на чудо, которое поможет вернуть любимого артиста на сцену, но сегодня в личном блоге Дарьи лишь слова соболезнований и поддержки.

Ранее мать актера Янина не смогла сдержать слез и попросила журналистов о сочувствии. Она призналась, что ей тяжело сейчас говорить о сыне.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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