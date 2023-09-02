Актер Кирилл Ильин скончался на 33-м году жизни

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Российский актер Кирилл Ильин, снявшийся в патриотическом фильме о Донбассе "Солнцепек", скончался в возрасте 32 лет. Об это стало известно из личной биографии артиста, опубликованной на портале kino-teatr.ru.

Фото: кадр из фильма "Хороший день"

Известно, что актер ушел из жизни еще 24 августа. Причин смерти молодого артиста не сообщается.

Зрители могли видеть Ильина в эпизодических ролях во множестве отечественных сериалов. Одной из последних ролей актера был военный с позывным Антрацит в военной драме "Солнцепек", снятой Максимом Бриусом и Михаилом Вассербаумом.

Кирилл Ильин родился 28 июня 1991 года в Иркутске, окончил Иркутское театральное училище. Работал художественным руководителем театра-студии "Мысль" в Севастополе.

Ранее стало известно о смерти российского актера Алексея Янина, который последние восемь лет боролся с последствиями обширного инсульта.

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