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Музыкант Евгений Маргулис рассказал об обиде Андрея Макаревича*

1:04
Шоу-бизнес

Бас-гитарист Евгений Маргулис рассказал, что его уход из коллектива "Машина времени" стал камнем преткновения в его общении с солистом группы Андреем Макаревичем. Об обиде своего давнего коллеги музыкант рассказал для YouTube-канала "Влобушкинъ".

Музыкант Евгений Маргулис рассказал об обиде Андрея Макаревича*
Фото: Википедия

"Подулся и подулся. Слушай, мы дружим с 1974 года", — заявил Маргулис, отметив, что до сих пор общается с коллегой.

При этом гитарист отметил, что до сих пор поддерживает общение и с Борисом Гребенщиковым*, хотя тот уже много лет живет в Лондоне.

"Раньше общались каждое лето. У нас есть общая подружка в Испании, мы приезжали туда. У этой подружки в беседке он всегда придумывал новые песни. Мы показывали друг другу что-то новое. Так я с ним общаюсь года с 76-го", — отметил музыкант.

Ранее стало известно, как живет Андрей Макаревич после бегства из России.

*Признаны иностранными агентами Минюстом РФ.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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