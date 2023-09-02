Актриса Елена Проклова пролила свет на ссоры Ефремова и Табакова из-за нее

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Елена Проклова в честь своего праздника решила вспомнить приятные моменты из биографии.

Фото: кадр из программы "Секрет на миллион"

Так, по ее словам, особое влияние на ее становление как артистки оказал Олег Ефремов. Она называет его учителем. Вместе они играли в фильме "Звонят, откройте дверь", именно тогда он смог ее впечатлить своим талантом и импровизацией. За 13 дублей он ни разу не повторился.

Уже в картине "Гори, гори, моя звезда" Ефремов понял, что они с Прокловой отлично уживаются на съемочной площадке. Он даже обещал позвать ее в труппу "Современника".

Но против этого выступал Олег Табаков, настаивающий на ее обучении в Школе-студии МХАТ. Об этом пишут "Аргументы и факты".

А на третьем курсе она сыграла вместе с Табаковым, после чего он стал для нее настоящим другом.

Ранее помощник Олега Табакова рассказал о непростом характере актера.