Певицу Анну Асти назвали новой Примадонной российского шоу-бизнеса

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева уже больше года не живет в России, вместе с мужем и детьми она перебралась на ПМЖ в Израиль. К тому же она уже давно отказалась от концертов и выступлений.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

В России количество ее поклонников сильно сократилось, люди не смогли простить некогда любимой певице ее бегство, а также те неприятные слова, которые она бросила в адрес соотечественников.

Именно по этой причине в российском шоу-бизнесе активно ищут замену Примадонне. Все чаще в звездных кругах звучит имя певицы Анны Асти.

"Полагаю, что она подходит больше всего к этому статусу. И это новая школа молодых и талантливых. Выпускает хит за хитом, у нее сильный потенциал", — приводит слова ISHAY издание teleprogramma. pro.

Ранее звание Примадонны предлагали передать певице Лолите из-за того, что у нее есть характер и репертуар.

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