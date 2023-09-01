Моргенштерн* ответил бабушкам из "отрядов Путина"

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский рэпер Алишер Моргенштерн* опубликовал ответ на обращение пенсионерок-блогеров, называющих себя "Отряд Путина", в своем Telegram-канале, сообщает gazeta.ru.

Фото: Wikipedia

В видеоролике, опубликованном им, музыкант обратился к бабушкам и заявил, что он "не продал свою душу за доллары американские", добавив с иронией: "Я давно ее за рубли продал". В конце видео Моргенштерн станцевал под заранее записанный трек в стиле шансон.

В конце июля пенсионерки-активистки опубликовали обращение к Моргенштерну на YouTube-канале "Отряды Путина Z Soc Sprav", обвиняя его в том, что он продал свою душу в Америке за деньги. Они также выразили нежелание видеть его в России и даже символически разорвали листы с его портретом, заключив ролик словами: "Поздно, Алишерка. Поздно".

* — включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

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