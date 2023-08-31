"Газпром межрегионгаз Москва" отозвал иск к российской певице Алле Пугачёвой. Компания требовала, чтобы артистка погасила задолженность за предоставленные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в судебном участке. Согласно законам РФ, иск могут отозвать в случае погашения задолженности.
Следовательно, Пугачёва в добровольном порядке отдала необходимую сумму.
Ранее стало известно, что певица задолжала московским газовикам свыше 15 тысяч рублей за май-июнь 2023 года. Как выяснилось, у Пугачёвой в собственности имеется земельный участок в ДСК "Творчество" (Московская область).
Недавно в Сети появились данные о возвращении артистки, уехавшей после начала спецоперации в Израиль, обратно в Россию. Однако директор певицы опровергла эти сведения.
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