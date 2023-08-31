Российская певица Алла Пугачёва погасила долг перед газовой компанией

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

"Газпром межрегионгаз Москва" отозвал иск к российской певице Алле Пугачёвой. Компания требовала, чтобы артистка погасила задолженность за предоставленные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Фото: openverse.org

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в судебном участке. Согласно законам РФ, иск могут отозвать в случае погашения задолженности.

Следовательно, Пугачёва в добровольном порядке отдала необходимую сумму.

Ранее стало известно, что певица задолжала московским газовикам свыше 15 тысяч рублей за май-июнь 2023 года. Как выяснилось, у Пугачёвой в собственности имеется земельный участок в ДСК "Творчество" (Московская область).

Недавно в Сети появились данные о возвращении артистки, уехавшей после начала спецоперации в Израиль, обратно в Россию. Однако директор певицы опровергла эти сведения.