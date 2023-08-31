Политолог Сергей Марков прокомментировал решение Казахстана запретить Максиму Галкину* выступать в стране.
Марков отметил, что концерты Галкина* отменили даже в Эстонии, где сильны антироссийские настроения.
"Правильно сделали", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Марков считает, что выступления юмориста отменяются, так как к нему на концерт не хотят идти.
Сам супруг Аллы Пугачёвой в своём микроблоге рассказал, что зрители ждут его выступления в Казахстане, однако власти страны видят в нём угрозу.
*признан иностранным агентом Министерством юстиции РФ.
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