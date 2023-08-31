Марков высказался об отмене концертов Галкина* в Казахстане и Эстонии

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Политолог Сергей Марков прокомментировал решение Казахстана запретить Максиму Галкину* выступать в стране.

Фото: Телеграм-канал Максима Галкина

Марков отметил, что концерты Галкина* отменили даже в Эстонии, где сильны антироссийские настроения.

"Правильно сделали", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Марков считает, что выступления юмориста отменяются, так как к нему на концерт не хотят идти.

Сам супруг Аллы Пугачёвой в своём микроблоге рассказал, что зрители ждут его выступления в Казахстане, однако власти страны видят в нём угрозу.

*признан иностранным агентом Министерством юстиции РФ.

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