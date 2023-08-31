Директор Аллы Пугачёвой Елена Чупракова прокомментировала сообщение о том, что в Мосгорсуд поступил иск, где ответчиком выступает народная артистка СССР.
Чупракова высказалась по поводу новости о том, что Примадонна задолжала "Газпрому" за коммунальные услуги. Речь идёт о газификации участка в поселении Первомайское в Москве.
Елена Чупракова объяснила, что впервые слышит о данном участке.
"Я никогда не слышала про такой участок у Аллы Борисовны. По всей видимости, фейк. Я ничего про это не знаю", — цитирует слова представителя певицы Telegram-канал "Подъём".
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