Представитель Пугачёвой отреагировала на новость о судебном иске против Примадонны

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Директор Аллы Пугачёвой Елена Чупракова прокомментировала сообщение о том, что в Мосгорсуд поступил иск, где ответчиком выступает народная артистка СССР.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Чупракова высказалась по поводу новости о том, что Примадонна задолжала "Газпрому" за коммунальные услуги. Речь идёт о газификации участка в поселении Первомайское в Москве.

Елена Чупракова объяснила, что впервые слышит о данном участке.

"Я никогда не слышала про такой участок у Аллы Борисовны. По всей видимости, фейк. Я ничего про это не знаю", — цитирует слова представителя певицы Telegram-канал "Подъём".

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