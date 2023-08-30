Актриса Мария Миронова появилась на похоронах Глеба Панфилова

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сегодня в Москве проходили похороны легенды советского кинематографа Глеба Панфилова. Траурное мероприятие постели близкие режиссера, а также различные деятели культуры. В немногочисленной толпе была замечена актриса Мария Миронова.

Фото: prt scr youtube.com/KENG TV

Прощание с мужем Анны Чуриковой проходила в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего кладбища. 50-летняя Мария Миронова пришла на похороны Панфилова без макияжа и в темных очках. В руках у актрисы был большой букет белых роз.

"Удивительный художник, который создал актрису номер один. По-мужски пропустил ее вперед, чтобы она блистала, как бриллиант. Мне кажется, мало историй о такой фантастической любви… Больше нет такого примера порядочности, света, чистоты. Для меня эта пара всегда являлась примером", — вспомнила о режиссере Миронова.

На траурном мероприятии также была 85-летняя актриса Лия Ахеджакова, которую журналисты узнали с трудом.

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