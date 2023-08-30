Юморист Максим Галкин* пожаловался на запрет его выступлений в Казахстане

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин еще недавно хвастался, что с успехом гастролирует по всему миру и собирает полные концертные залы. Однако все оказалось не так радужно.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Несколько дней назад стало известно, что в Таллине был отменен концерт Галкина. Теперь стало известно, что у юмориста возникли проблемы с организацией выступления в городах Казахстана. Об этом комик рассказал в своих соцсетях.

"Чтобы все-таки порадовать злопыхателей — они должны тоже радоваться иногда — где действительно у меня есть проблемы с проведением концертов — это, как ни странно, Казахстан", — поделился юморист.

Шоумен отметил, что его выступления блокируют на государственном уровне. По его словам, власти Астаны и Алматы отменяют мероприятия из-за "выдуманной угрозы". При этом, не раскрывая истинную причину. Артист призвал фанатов не паниковать и сообщил, что в ближайшее время постарается со всем разобраться.

*признан иностранным агентом Министерство юстиции РФ.

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