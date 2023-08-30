Юморист Максим Галкин* отреагировал на отмену своего концерта в Таллине

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин вышел на связь, после того как стало известно, что его концерт в Эстонии был отменен. Юморист прокомментировал многочисленные заголовки отечественных СМИ, а также лично ответил критику Сергею Соседову.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Недавно стало известно, что организаторы без объяснения причин отменили выступление Максима Галкина в Таллине. Зрителям предложили вернуть ранее купленные билеты или обменять их на выступление солиста коллектива Rammstein Тилля Линдеманна.

Супруг-иноагент Аллы Пугочевой опубликовал ролик, в котором отметил, что после этих новостей в его соцсетях появилось множество злобных комментариев.

"Как сказал однажды классик: "Не читайте по утрам газет". Но нет-нет, да и заскочишь. Иногда я позволяю себе еще читать комментарии. Вы знаете, я обожаю, когда пишут. Кстати, спасибо большое всем поклонникам. Но тут читаю: отмена. Такие злорадные: "Отменили у тебя концерт в Таллине. Никому ты не нужен", — сообщил беглый шоумен.

47-летний юморист также прокомментировал слова Сергея Соседова, который объяснил провал концерта Галкина в Эстонии отсутствием русскоязычной аудитории. По словам Максима, он был польщен таким вниманием музыкального критика к его своей персоне.

* - признан Минюстом иноагентом.

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