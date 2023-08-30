Актриса Светлана Немоляева рассказала о надбавке к пенсии в 30 тыс. рублей

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Светлана Немоляева стала почетным гостем на открытом российском кинофестивале "Волгоградский факел". В беседе с журналистами "АиФ" звезда советского кино рассказала, какую пенсию она получает.

Фото: prt scr youtube.com/ Историс - Откройте, Давид!

Немоляева призналась, что к основной части своей пенсии получает надбавку в 30 тысяч рублей за звание народной артистки. По словам актрисы, раньше многие актеры еле сводили концы с концами, однако сейчас благодаря новым распоряжением властей, ситуация улучшилась.

"Вы представляете, что это такое — вчера у тебя были заработки, слава, а сегодня хлеба не на что купить… Многие из-за этого спивались от горя — люди ведь не пьют просто так", — отметила актриса.

Она также сообщила, что в Москве все артисты с аналогичным званием получают такие выплаты.

Ранее актриса Светлана Немоляева обрушилась с критикой на Чулпан Хаматову.

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