Модель Виктория Боня показала лицо в бинтах после пластической операции

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и модель Виктория Боня накануне отправилась в США к знаменитому хирургу. Звезда решила поделиться с поклонниками подробностями пластической операции за 20 миллионов рублей.

Фото: личный аккаунт Виктории Бони в Инстаграм

Боня опубликовала в социальных сетях снимок своего лица сразу после операции. В кадре Виктория лежит на больничной койке, а большую часть ее лица закрывают бинты. Однако можно разглядеть синяки вокруг глаз и сильные отеки.

"Пока сложно писать или читать, так как глаза все время слезятся, не теряйте меня. Завтра снимут дренаж, и уже можно будет помыть голову. А сейчас делаю примочки из уксусной воды после процедуры CO2 пилинга", — написала модель.

Напомним, ранее возник скандал из-за того, что 43-летняя Виктория Боня отрицала, что до этого пользовалась услугами пластических хирургов. Однако сейчас выяснилось, что из-за прошлых хирургических вмешательств, текущая операция пошла не по плану.

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