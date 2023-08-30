Телеведущая Лера Кудрявцева показала редкое фото с молодым мужем и дочкой

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская телеведущая Лера Кудрявцева столкнулась с критикой, когда появилась новость о ее свадьбе с хоккеистом, который младше знаменитости на 16 лет. Однако спустя 10 лет их пара считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе.

Фото: личный аккаунт Леры Кудрявцевой в Инстаграм

Накануне телеведущая поделилась в соцсетях редким семейным снимком, на котором она вместе с супругом Игорем Макаровым и 5-летней дочерью. На опубликованных кадрах хоккеист крепко обнимает Кудрявцеву, а девочка трогательно прижимается к родителям.

"Готовимся к 1 сентября", — написала Кудрявцева под снимком.

Поклонники в комментариях обратили внимание, что 52-летняя телеведущая выглядит моложе своего 36-летнего избранника. В этом году счастливая пара отпраздновала 10 лет со дня свадьбы.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева поделилась трогательными кадрами встречи с дочерью в аэропорту.

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