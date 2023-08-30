Певец Филипп Киркоров в розовой шубе продемонстрировал пресс

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Филип Киркоров в этом году кардинально преобразился после пластических операций. Теперь артист при каждом удобном случае демонстрирует "сделанный" пресс.

Фото: личный аккаунт Филиппа Киркорова в Инстаграм

56-летний Филипп опубликовал в соцсетях видео, снятое под трендовый трек. В ролике артист в розовой шубе на голое тело пробежался по стадиону.

"Предлагаю закрывать челлендж! Просто уходило лето… и бежать за осенью", — подписал публикацию Киркоров.

Поклонники в комментариях обратили внимание, что пресс Киркорова уже не такой рельефный, каким он был сразу после пластической операции. Скорее всего, на это повлияло то, что артист нарушил строгую диету, которая ему была прописана после хирургического вмешательства.

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