Певица Клава Кока выгнала стриптизера из шоу "Сердце Клавы"

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На телеканале "Пятница!" стартовало шоу "Сердце Клавы", в котором мужчины со всей страны намерены биться за сердце популярной певицы Клавы Коки. В первом выпуске среди участников оказался стриптизер, которого артистка выгнала с телепроекта.

Фото: prt scr youtube.com/Клава Кока

27-летняя певица призналась, что брезговала бы встречаться с мужчиной из этой профессии. По словам Клавы, ей бы не хотелось, чтобы кто-то "засовывал в трусы ее мужчине деньги".

"Я брезгую, если честно. Мне бы не хотелось, чтобы мой мужчина выставлял свое тело так сильно напоказ", — призналась артистка.

Кока извинилась перед молодым человека за то, что выгнала его с шоу. В ответ на это ведущая проекта Роза Сябитова заявила, что не надо было перед ним извиняться.

Ранее сваха Роза Сябитова объяснила, почему блогерше Насте Ивлеевой не удалось найти свою любовь в реалити-шоу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.