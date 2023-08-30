Полуобнаженный актер Павел Прилучный снялся с молодой женой Зепюр в купели

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

35-летний актер Павел Прилучный и его супруга — актриса Зепюр Акопян, воспитывают своего 4-месячного сына Микаэля и часто приглашают детей Павла от его первого брака с Агатой Муцениеце к себе.

Фото: Личный аккаунт Павла Прилучного в Instagram

The Voice Mag пишет, что недавно пара уехала из дома, чтобы отключиться от повседневной суеты и провести время наедине. Они посетили банный комплекс с горячей купелью. Зепюр сменила привычную одежду на черное бикини, которое подчеркивало ее фигуру. Она активно работает над собой и уже сбросила восемь килограммов.

После парной, молодые родители расслабились в купели с ароматом хвои, цитрусовых и луговых трав. Они устроили совместную фотосессию, примерив шапочки для бани и позируя в воде. Павел улыбнулся и пошутил, приложив дольки грейпфрута к своей груди, создавая видимость купальника.

Затем Зепюр опубликовала кадры, сделанные в комнате отдыха. Они лежали на сеновале под одеялом. Зепюр также поделилась мыслями о важности заботы о себе и любви к себе и окружающему миру.

Павел отметил, что ему наконец удалось взять перерыв в работе и провести время с пользой. Он считает, что важно правильно использовать свободное время, когда работа занимает большую часть жизни.

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