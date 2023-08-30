Бритни Спирс обвиняет Сэма Асгари в сговоре со своим отцом, державшим ее под опекой 13 лет

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Бритни Спирс — американская поп-дива, вызывает вопросы своими танцами в запрещенной сети и способами забыться во время развода со своим бывшим мужем. Однако, некоторые факты из ее биографии действительно вызывают сочувствие, включая историю с 13-летним опекунством ее отца.

Фото: Личный аккаунт Бритни Спирс в Instagram

Super.ru пишет, что согласно сообщению Daily Mail, Бритни уверена, что ее бывший парень Сэм Асгари передавал информацию о ней ее отцу — Джейми Спирсу, на протяжении всех 6 лет их отношений. Она полагает, что эти сведения позволят отцу получить полную опеку над ней, а Сэму — значительную сумму денег из ее запасов.

Бритни также считает, что их брак был полной ложью. Учитывая сложности, с которыми она столкнулась в процессе выхода из опеки, это понятно.

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