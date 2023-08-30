Бритни Спирс — американская поп-дива, вызывает вопросы своими танцами в запрещенной сети и способами забыться во время развода со своим бывшим мужем. Однако, некоторые факты из ее биографии действительно вызывают сочувствие, включая историю с 13-летним опекунством ее отца.
Super.ru пишет, что согласно сообщению Daily Mail, Бритни уверена, что ее бывший парень Сэм Асгари передавал информацию о ней ее отцу — Джейми Спирсу, на протяжении всех 6 лет их отношений. Она полагает, что эти сведения позволят отцу получить полную опеку над ней, а Сэму — значительную сумму денег из ее запасов.
Бритни также считает, что их брак был полной ложью. Учитывая сложности, с которыми она столкнулась в процессе выхода из опеки, это понятно.
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