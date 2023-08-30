Клава Кока об отношениях с блогером Димой Гордеем: "У меня не было химии"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Клава Кока — российская певица и блогер Дима Гордей завершили свои двухлетние отношения в 2021 году. StarHit пишет, что вспоминая о прошлом, Клава говорит, что не испытывала сильных чувств к бывшему партнеру. Однако, Дима Гордей очень переживал из-за расставания и признается, что это оказалось для него эмоционально сложным периодом.

Фото: Личный аккаунт Клавы Коки в Instagram

Дима говорит, что не ожидал, что в 30 лет он будет так сильно переживать и испытывать боль из-за расставания.

По словам блогера, он устал быть на втором месте в жизни Клавы после ее карьеры. Они оба признают, что их дела и цели становились для них важнее, чем отношения друг с другом. Дима отмечает, что кто-то должен был уступить, так как их ритмы жизни и цели были слишком похожи, и не оставляли места для совместного быта.

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