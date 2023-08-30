Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
NZZ: военные ВСУ пожаловались на генералов, требующих продвижения любой ценой
Певица Анна Седокова показала результаты похудения после отказа от алкоголя
Безалкогольная система "всё включено" может появиться в отелях России
Экономист Потапенко: внесение новой платёжной системы Kwikpay в список ЦБ ничего не значит
На 16,9% вырос объём торговли между Россией и Белоруссией с начала года
Актриса Дарья Мороз выступила против пошлости в кино
В Индии экстремисты убили двух человек
37-летний Александр Овечкин: "Хочется открыть пиво на завтрак, а не вставать в 7 утра на тренировку"
В Карачаево-Черкесии из психбольницы сбежал опасный насильник

Клава Кока об отношениях с блогером Димой Гордеем: "У меня не было химии"

0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Клава Кока — российская певица и блогер Дима Гордей завершили свои двухлетние отношения в 2021 году. StarHit пишет, что вспоминая о прошлом, Клава говорит, что не испытывала сильных чувств к бывшему партнеру. Однако, Дима Гордей очень переживал из-за расставания и признается, что это оказалось для него эмоционально сложным периодом.

Клава Кока об отношениях с блогером Димой Гордеем: "У меня не было химии"
Фото: Личный аккаунт Клавы Коки в Instagram

Дима говорит, что не ожидал, что в 30 лет он будет так сильно переживать и испытывать боль из-за расставания.

По словам блогера, он устал быть на втором месте в жизни Клавы после ее карьеры. Они оба признают, что их дела и цели становились для них важнее, чем отношения друг с другом. Дима отмечает, что кто-то должен был уступить, так как их ритмы жизни и цели были слишком похожи, и не оставляли места для совместного быта.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Ольга Бузова упала после удара ногой в "пятую точку" на турецком курорте

Ольга Бузова получила пинок под мягкое место, не удержалась на ногах и упала.

Ольгу Бузову ударили ногой в "пятую точку" во время отдыха в Турции
На границе Украины и Белоруссии взорван железнодорожный мост
Взорвались несколько противотанковых мин ТМ-62М на границе Украины и Белоруссии
Попали в ловушку: наёмники из Польши взяты в плен у Соледара
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году Олег Володин Какая судьба ждёт Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты Петр Ермилин Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова
Врач назвал два первых симптома рака кишечника: опухоль растёт слева
"Этого не должно было произойти": российские войска спутали все карты ВСУ под Харьковом
Убийство или отравление: отец школьницы из Каменска-Уральского просит о помощи
Убийство или отравление: отец школьницы из Каменска-Уральского просит о помощи
Последние материалы
Безалкогольная система "всё включено" может появиться в отелях России
Клава Кока об отношениях с блогером Димой Гордеем: "У меня не было химии"
Экономист Потапенко: внесение новой платёжной системы Kwikpay в список ЦБ ничего не значит
На 16,9% вырос объём торговли между Россией и Белоруссией с начала года
Актриса Дарья Мороз выступила против пошлости в кино
В Индии экстремисты убили двух человек
37-летний Александр Овечкин: "Хочется открыть пиво на завтрак, а не вставать в 7 утра на тренировку"
В Карачаево-Черкесии из психбольницы сбежал опасный насильник
Телеведущая Ксения Бородина объяснила, почему забрала дочь из гимнастики
Татьяна Тарасова в ярости от исчезнувшей фигуристки Горбачевой: "Разве она не знала, что ее вся Москва ищет?!"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников