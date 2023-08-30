Телеведущая Ксения Бородина объяснила, почему забрала дочь из гимнастики

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и телеведущая Ксения Бородина рассказала своим поклонникам в соцсетях, что хотела вырастить из своей старшей дочери олимпийскую чемпионку. Однако в один из моментов она передумала.

Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

По словам Бородиной, ее дочь Маруся семь лет занималась художественной гимнастикой. Знаменитость хотела воспитать профессиональную спортсменку, но поняла, что большой спорт очень плохо влияет на психику.

"Я просто поняла, что ошибалась, когда пыталась сломать своего ребенка. Спортсмены очень нужны, они очень талантливы и великолепны. Но для психики это сильные испытания каждый раз, и много кто не выдерживал их", — рассказала звезда.

Телеведущая призналась, что в какой-то момент прислушалась к желаниям своей старшей дочери, поэтому забрала ее из гимнастики. Сейчас девочка занимается танцами, и, по словам Бородиной, ей очень нравится.

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