Татьяна Тарасова в ярости от исчезнувшей фигуристки Горбачевой: "Разве она не знала, что ее вся Москва ищет?!"

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Новости о нахождении чемпионки России Алины Горбачевой в кинотеатре одного из столичных торговых центров привели к облегчению общественности. Прокуратура Москвы сообщила, что нет никаких признаков противоправных действий в отношении нее, и ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Фото: Личный аккаунт Татьяны Тарасовой в Instagram

StarHit пишет, что тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила свою радость и облегчение, узнав об этой новости. Она отметила, что случай с Алиной Горбачевой должен научить нас быть внимательными друг к другу, особенно к молодежи. Она также выразила надежду, что подобные ситуации больше не повторятся.

Однако, Татьяна Тарасова также потребовала объяснений от фигуристки о причинах ее исчезновения и непредоставлении информации о своем местонахождении. Она выразила свое недоумение по поводу такого поступка и отметила, что Алина должна понять важность своих тренеров, родителей и поклонников. Тренер также отметила, что такое отношение к окружающим неприемлемо.

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