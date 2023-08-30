Телеведущая Виктория Боня пожаловалась на обездвиженные губы после пластики

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и телеведущая Виктория Боня накануне сделала дорогостоящую пластическую операцию у одного из самых известных хирургов в США. Звезда в беседе с Woman.ru рассказала, как проходит ее восстановление.

Фото: prt scr youtube.com/Cергей Косенко

43-летняя блогерша рассказала, что она очень быстро восстанавливается и с нее уже сняли бинты. Однако Боня отметила, что не хочет смотреть на свое отражение в зеркале, пока отеки полностью не спадут.

"Сейчас я уже без бинтов, но в зеркало не смотрюсь! Отеки очень сильные, это слышно даже по моему голосу. У меня губы не шевелятся. Теперь 3-4 недели нужно подождать, чтобы зажило. А окончательный результат будет только через полгода-год. Когда все сядет ровненько и красиво", — рассказала блогерша.

По словам Виктории, в восстановлении ей помогают различные примочки, а также таблетки от воспалений.

Ранее певица Лолита Милявская призналась, что каждые 7-8 лет проводит операцию по пластике век.

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