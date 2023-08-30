Александр Маршал заявил, что Владимир Зеленский изменился из-за влиятельных людей

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский артист Александр Маршал во время интервью в передаче "Жизнь и судьба" поделился своим мнением высказался о президенте Владимире Зеленском. Об этом сообщает портал Smotrim. ru.

Фото: CreativeCommons

Маршал отметил, что он имел опыт работы с президентом Украины в прошлом, и тогда тот казался адекватным человеком и неплохим артистом. Однако он выразил мнение, что Зеленский, как и ряд других украинцев, теперь гибнет гибнет за интересы состоятельных людей. Маршал также предположил, что есть причины, объясняющие резкое изменение комика в последние времена.

"Я думаю, что это всё работа тех, кто его поставил президентом. Это вот над ним так поработали, мне так кажется", — отметил артист.

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