Сваха Роза Сябитова рассказала, что Ивлеева участвовала в реалити-шоу ради мести

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Роза Сябитова в беседе с журналистами "СтарХита" объяснила, почему блогерша Настя Ивлеева не смогла найти свою любовь на шоу "Сердце Ивлеевой". По ее словам, она изначально пришла с другой целью.

Фото: Личный аккаунт Насти Ивлеевой в Instagram

Сваха рассказала, что целью Ивлеевой была месть ее бывшему молодому человеку. Поэтому она не смогла построить крепких отношений с участниками.

"Я, как специалист по брачным отношениям, заявляю о том, что Настя в проект пришла не замуж выходить, а наказать бывшего. И это у нее получилось. Поэтому отношения и не могли сложиться", — отметила Сябитова.

Телеведущая подчеркнула, что новый сезон, котором главной героиней стала певица Клава Кока отличается тем, что артистка пришла в шоу, чтобы найти свою любовь.

Напомним, что в конце августа на телеканале "Пятница!" состоится премьера шоу "Сердце Клавы", в котором участники со всей России будут биться за сердце популярной певицы.

Стоит отметить, что певица Клава Кока уже сообщила, что нашла себе молодого человека благодаря этому реалити-шоу.

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