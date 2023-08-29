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Дочь Глюкозы призналась, что не могла сосредоточиться на уроках, поэтому ушла из школы после девятого класса

1:25
Шоу-бизнес

Дочь российской исполнительницы Глюкозы Лидия, взявшая себе псевдоним Рей, объяснила, почему решила уйти из школы после 9 класса.

Дочь Глюкозы призналась, что не могла сосредоточиться на уроках, поэтому ушла из школы после девятого класса
Фото: prt scr youtube.com/ПРОГОВОРИ

По словам девушки, она поняла, что её призванием является музыка. Кроме того, Лидии было сложно учиться, поэтому весь девятый класс она находилась на домашнем обучении, пишет Газета.Ru.

Рей призналась, что просто не в силах сосредоточиться на уроке больше, чем на 30 минут, поэтому весь девятый класс она предпочитала занятия с репетиторами обучению в классе.

"Я люблю получать информацию быстро и по чуть-чуть. С репетиторами я сама выбираю, как мне будет удобно учиться. Я нахожусь с преподавателем один на один — если что-то не понимаю, педагог без проблем повторит. В школе такого нет. Не успел записать — значит не усвоил материал", — объяснила Рей.

При этом дочь Глюкозы допускает, что в будущем может захотеть поступить в вуз. Девушка уверена, что если ей это будет нужно, она без проблем подготовится к ЕГЭ, сдаст экзамены и поступит в университет.

Однако сейчас дочь Глюкозы убеждена, что главное для неё - это самореализация и творчество. При этом она отметила, что они с матерью делают разную музыку, поэтому выступать дуэтом с ней она не планирует.

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ГЛЮК'ОZА И LIDUS - ОДНО И ТО ЖЕ | ШОУ "ДУЭТЫ"
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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