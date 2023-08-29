Ольгу Бузову ударили ногой в "пятую точку" во время отдыха в Турции

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова получила пинок под мягкое место, не удержалась на ногах и упала.

Фото: Инстаграм Ольги Бузовой

В микроблоге звезды "Дома-2" появилось видео. На кадрах Ольга стоит на деревянном мостике, сзади её окликает женский голос. После этого Бузова получает сильный пинок в пятую точку.

Певица не смогла удержать равновесие и полетела в воду. Ольга выругалась в адрес нападавшей женщины и пригрозила ей возмездием.

Недавно Ольга побывала на отдыхе в Турции. Инцидент, вероятно, случился на турецком курорте.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова появилась на отдыхе в купальнике сине-жёлтого цвета.

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