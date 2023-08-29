Ольга Бузова получила пинок под мягкое место, не удержалась на ногах и упала.
В микроблоге звезды "Дома-2" появилось видео. На кадрах Ольга стоит на деревянном мостике, сзади её окликает женский голос. После этого Бузова получает сильный пинок в пятую точку.
Певица не смогла удержать равновесие и полетела в воду. Ольга выругалась в адрес нападавшей женщины и пригрозила ей возмездием.
Недавно Ольга побывала на отдыхе в Турции. Инцидент, вероятно, случился на турецком курорте.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова появилась на отдыхе в купальнике сине-жёлтого цвета.
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