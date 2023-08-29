Анастасия Решетова призналась, что испытывает постоянное чувство вины перед сыном Ратмиром

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Super.ru пишет, что модель Анастасия Решетова, известная как «мамский» блогер, редко публикует материнские посты на своем аккаунте в запрещенной социальной сети. Однако, иногда она делится моментами, посвященными воспитанию своего трехлетнего сына Ратмира от рэпера Тимати. Недавно она поделилась своим постоянным чувством вины перед ребенком и неосознанным оправданием каждой мелочи.

Фото: Личный аккаунт Анастасии Решетовой в Instagram

Анастасия описала ситуацию, когда ее сын обратил внимание на то, что он не слышал звук воды, когда Решетова говорила, что идет умываться. В таких случаях модель начинает оправдываться перед сыном. Она заметила, что корень этой проблемы кроется в ее собственном детстве и называет это "синдромом жертвы". Это делает ее легкой мишенью для манипуляций и подрывает ее уверенность в себе.

Анастасия признала, что была обеспокоена реакцией своих подписчиков, которые могли бы использовать это против нее. Однако, она заверила, что уже работает над собой и своей уязвимостью.

Подписчики Анастасии поддержали ее, отметив, что такие эмоции являются нормальными для молодой мамы. Несмотря на то, что некоторые попытались высмеять ее, команда сочувствующих оказалась сильнее.

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