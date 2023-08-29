Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
CSIS: час полёта F-16 обойдется киевской власти в 27 тысяч долларов
Ольгу Бузову ударили ногой в "пятую точку" во время отдыха в Турции
Генассамблея ООН: мир сегодня ближе всего к ядерной катастрофе за последние 100 лет
Пропавшая фигуристка Алина Горбачева жива – сегодня она попала в объектив камеры наблюдения кафе
Политолог Сатановский: планы Путина и Эрдогана надо держать в секрете, чтобы не навредить России
Марков высказался о травле Папы Римского за слова о "великой России"
Климкин: Украину не пригласят в НАТО при президенте Зеленском
Диетолог Соломатина рассказала, как сжигать жир во сне
Вирусолог: возбудитель "болезни легионеров" живёт в кондиционерах

Анастасия Решетова призналась, что испытывает постоянное чувство вины перед сыном Ратмиром

1:22
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что модель Анастасия Решетова, известная как «мамский» блогер, редко публикует материнские посты на своем аккаунте в запрещенной социальной сети. Однако, иногда она делится моментами, посвященными воспитанию своего трехлетнего сына Ратмира от рэпера Тимати. Недавно она поделилась своим постоянным чувством вины перед ребенком и неосознанным оправданием каждой мелочи.

Анастасия Решетова призналась, что испытывает постоянное чувство вины перед сыном Ратмиром
Фото: Личный аккаунт Анастасии Решетовой в Instagram

Анастасия описала ситуацию, когда ее сын обратил внимание на то, что он не слышал звук воды, когда Решетова говорила, что идет умываться. В таких случаях модель начинает оправдываться перед сыном. Она заметила, что корень этой проблемы кроется в ее собственном детстве и называет это "синдромом жертвы". Это делает ее легкой мишенью для манипуляций и подрывает ее уверенность в себе.

Анастасия признала, что была обеспокоена реакцией своих подписчиков, которые могли бы использовать это против нее. Однако, она заверила, что уже работает над собой и своей уязвимостью.

Подписчики Анастасии поддержали ее, отметив, что такие эмоции являются нормальными для молодой мамы. Несмотря на то, что некоторые попытались высмеять ее, команда сочувствующих оказалась сильнее.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины — Myśl Polska

Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.

Myśl Polska: Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины
Замначальника управления спецсвязи СБУ застрелился в своём рабочем кабинете в Киеве
Замглавы управления спецсвязи СБУ застрелился в кабинете в Киеве
Валентина Талызина рассказала, как Алла Пугачева стала Борисовной по решению ЗАГСа
Идут угрозы: уехавший из РФ Анатолий Белый добился отмены гастролей "Ленкома" в Израиле
ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году Олег Володин Какая судьба ждёт Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты Петр Ермилин Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова
Взорвались несколько противотанковых мин ТМ-62М на границе Украины и Белоруссии
В Казахстане сообщили, что генконсул России покинул пост после слов о русском языке
На 2024 год намечена казнь Зеленского и главное сражение РФ против ВСУ и НАТО
На 2024 год намечена казнь Зеленского и главное сражение РФ против ВСУ и НАТО
Последние материалы
Ольгу Бузову ударили ногой в "пятую точку" во время отдыха в Турции
Анастасия Решетова призналась, что испытывает постоянное чувство вины перед сыном Ратмиром
Генассамблея ООН: мир сегодня ближе всего к ядерной катастрофе за последние 100 лет
Пропавшая фигуристка Алина Горбачева жива – сегодня она попала в объектив камеры наблюдения кафе
Политолог Сатановский: планы Путина и Эрдогана надо держать в секрете, чтобы не навредить России
Марков высказался о травле Папы Римского за слова о "великой России"
Климкин: Украину не пригласят в НАТО при президенте Зеленском
Диетолог Соломатина рассказала, как сжигать жир во сне
Вирусолог: возбудитель "болезни легионеров" живёт в кондиционерах
Отец пропавшей 16-летней фигуристки Горбачёвой выехал в Москву на поиски дочери
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников