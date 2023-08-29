Виктория Боня жестко отреагировала на выпад Аланы Мамаевой о своей пластике

StarHit пишет, что снимки звезды "Дома-2" Виктории Бони без ретуши и фильтров, которые попали в Сеть, вызвали много обсуждений и споров. Пользователи обвинили ее в чрезмерном использовании фотошопа. Бывшая жена футболиста Павла Мамаева — Алана Мамаева, также присоединилась к травле звезды реалити-шоу, высмеяв ее заявления о естественной красоте.

Фото: боня

Хирург опубликовал честные фото Виктории до операции, которые быстро распространились в Интернете. Алана Мамаева ужаснулась, увидев Боню без ретуши. Она насмешливо отозвалась о ее внешности и высказала сомнения, что Вика действительно потратила четверть миллиона долларов на операцию.

Оскорбления Аланы, похоже, не сильно задели Викторию. Она заявила, что впервые слышит о существовании Аланы Мамаевой и что мнение таких людей ее не интересует.

Виктория также опровергла версию о том, что операция была проведена на бартерных условиях. Она рассказала, что в Америке нет такой практики, врачи не работают по бартеру, а спрашивают заранее, готов ли пациент поделиться контентом, и она согласилась.

В конечном счете, Виктория Боня еще не показала окончательный результат своей новой пластики, но уже есть фотографии из операционной, на которых видны результаты проделанной работы, несмотря на сильные отеки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.