Родившаяся в Магадане певица Кароль выступила на фоне горящего Кремля

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Украинская певица Тина Кароль на своем сольном выступлении спела на фоне пылающего Кремля.

Фото: "File:Московский Кремль №5.JPG" by Sergey Korovkin 84 is licensed under

Украинская исполнительница Кароль вышла на сцену, где за её спиной на экране транслировались кадры с горящим Кремлём. Артистка пела свои композиции под всполохи и взрывы.

Кароль, которая родилась в Магадане, активно выступает против Светланы Лободы, требуя запретить исполнительнице хита "Твои глаза" выступать на украинском телевидении.

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