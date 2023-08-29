Украинская певица Тина Кароль на своем сольном выступлении спела на фоне пылающего Кремля.
Украинская исполнительница Кароль вышла на сцену, где за её спиной на экране транслировались кадры с горящим Кремлём. Артистка пела свои композиции под всполохи и взрывы.
Кароль, которая родилась в Магадане, активно выступает против Светланы Лободы, требуя запретить исполнительнице хита "Твои глаза" выступать на украинском телевидении.
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