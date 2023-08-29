Британская певица Адель хочет стать мамой во второй раз

Британская певица Адель заявила, что готова вновь стать матерью. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Фото: prt scr youtube.com/Vogue Russia

В Лас-Вегасе звезде удалось пообщаться со своей поклонницей, которая находится в положении. Та попросила совета у Адель по поводу имени для будущего ребенка. В ответ мировая звезда призналась, что хочет снова стать мамой и у нее есть список имен для будущего малыша.

"Я очень хочу поскорее стать мамой. На самом деле я составляю списки. Каждый раз, когда я вижу имя, которое мне нравится, я записываю его в свой телефон", — поделилась певица.

Певица Адель вышла замуж в 2011 году за бизнесмена Саймона Коннеки, от которого родила сына Анджело. В 2019 году супруги расстались. Сейчас исполнительная состоит в романтических отношениях со спортивным агентом Ричем Полом.

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