Певец Юлиан избегал личных встреч с Борисом Ельциным

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Юлиан отпраздновал свой 50-летний юбилей и дал большое праздничное интервью "Московскому комсомольцу". Он поделился подробностями общения с бывшим президентом РФ Борисом Ельциным.

Фото: Openverse

"Борис Николаевич был здоровяком, и у него была привычка при каждой встрече хлопать по спине рукой. У меня после этого целую неделю спина болела", — рассказал Юлиан.

Также Ельцин считал хит певца "Русская весна" неофициальным гимном страны. На этом фоне в свое время возникли слухи, якобы Юлиан внебрачный сын президента. И хотя артисту это льстило, он не злоупотреблял вниманием Ельцина.

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